Salvat de cureaua unui prieten! Imagini haioase cu Tzancă Uraganu` la nuntă, alături de Lambada și de fiica lor

09:40

Se prezintă drept antrenor de fitness, dar are cea mai mare burtă de la „Sunt celebru”. Radu Vlăduț a fost surprins în ipostaze „compromițătoare” care i-ar putea pune în pericol cariera de instructor. A vrut […] The post Se prezintă drept antrenor de fitness, dar are cea mai mare burtă de la „Sunt celebru”. Imagini „compromițătoare” cu Radu Vlăduț appeared first on Cancan.