Cetățenii primesc din partea statului bani pentru facturi. Cât ar putea primi pe lună pentru gaze și curent electric

16:20

O televiziune din Rusia a reușit să șocheze opinia publică. Propagandiștii Kremlinului au lansat o informație-bombă, potrivit căreia Ucraina ar deține o bombă nucleară pe care se pregătește să o detoneze. Recent, în cadrul emisiunii […] The post Declarații șocante la o televiziune din Rusia! „Ucraina are o bombă nucleară și se pregătește să o detoneze” appeared first on Cancan.