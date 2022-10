Fostul antrenor crede că Simona Halep se va retrage dacă va fi suspendată: „Trebuie să ținem cont și de vârstă”

18:10

Ilie Năstase spune că trebuie să așteptăm mai multe detalii în cazul în care Simona Halep a fost depistată pozitiv la US Open 2022. „Ea ştie mai bine, ea a dat o declaraţie şi trebuie respectată. Eu ce să spun, nu am de unde să ştiu ce s-a întâmplat. Este şocant, ea spune că e şocant pentru ea... şi o să explice mai târziu ce s-a întâmplat, pentru că nici ea nu ştie. Eu nu am ce părere să am pentru că nu ajung eu pe la staff-ul ei... ...