Șefa Agenției Antidoping din România: „Știam de o săptămână de substanța dopantă descoperită la Simona Halep”

Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriu. Gabriela Andreiașu, șefa Agenției Naționale Antidoping, susține că știa încă de câteva zile de suspendarea provizorie a lui Halep.„Noi am notificați oficial de săptămâna trecută, am știut, dar am fost obligați să păstrăm confidențialitatea informației până în momentul în care Federația comunică oficial”, a spus Gabriela Andreiașu, șefa ANAD. ...

