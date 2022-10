Ce este Roxadustat, substanța la care a ieșit pozitivă Simona Halep, în urma testului anti-doping. La ce se folosește, de fapt

12:40

Potrivit unei propuneri legislative depusă în Parlament, cetățenii români care nu mai locuiesc la adresa de reședință stabilită vor fi obligați ca, în termen de 15 zile de la plecare, să notifice acest lucru la […]