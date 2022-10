Erik ten Hag a vorbit despre decizia de a-l exclude din lot pe Cristiano Ronaldo: „Trebuia să existe consecințe!”

23:30

Adrian Mutu, tehnicianul celor de la Rapid, a analizat egalul giuleștenilor cu Farul, 1-1. Antrenorul alb-vișiniilor consideră că rezultatul e unul nedrept și că echipa sa i-a surclasat la toate capitolele pe fotbaliștii lui Gică Hagi.Adrian Mutu: „E greu să domini o echipă precum Farul, iar noi am reușit acest lucru și am arătat că suntem o forț㔄Sunt mulțumit de jocul echipei, am făcut un joc solid, pe care l-am dominat în totalitate. ...