Miracolele există! Povestea lui Joseph, bărbatul care s-a născut fără maxilar. A fost nevoit să se adapteze unui trai diferit față de al altora, pentru a supraviețui

19:30

La cei 57 de ani, Dan Bittman bifează cucerire, după cucerire. Pe lista generoasă ale reprezentantelor sexului frumos se numără inclusiv Mihaela Rădulescu, Tania Budi, dar și Liliana Ștefan, cu care artistul are trei copii. […] The post Femeile celebre cu care s-a iubit Dan Bittman! Artistul a bifat cucerire, după cucerire appeared first on Cancan.