TOP 40 fete îmbrăcate, dar cu ”butonașii” la vedere! Cine ”înțeapă” mai tare dintre Harra, Babs, Ramona Olaru sau Iulia Vântur?

10:40

Un „călător în timp real” din anul 2236 susține că un meteorit va șterge jumătate din SUA în câțiva ani. Asta nu este tot. Călătorul afirmă că ceva la fel de înfricoșător se va întâmpla […] The post O nouă profeție-șoc a „călătorului în timp” care zice că vine din anul 2236. Ce susține că se va întâmpla în 2034 appeared first on Cancan.