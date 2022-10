Delia, un nou mesaj pentru fani după ce a recunoscut că nu vrea copii. „Ajungi la disperare, nu poți să trăiești în teroarea asta”

11:20

Consiliul Parcurilor Naționale, cunoscut sub numele de NParks, lucrează pentru a muta cele 170 de vidre de pe insulă, departe de zonele rezidențiale și de casele oamenilor, potrivit The Guardian. Populația de vidre cu blană netedă din Singapore s-a dublat din 2019, cu aproximativ 17 familii care vânează pește pe căile navigabile, dorm sub poduri […]