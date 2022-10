Marius Tucă Show începe marți, 25 octombrie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro

08:10

Veștile nu sunt tocmai bune pentru cetățenii români. Prețul carburanților a cunoscut un salt imens în ultima lună, și anume o creștere de 13 ori. Iată ce ar putea să se întâmple din data de […] The post Haos pe piața carburanților din România! Prețul a crescut și de 13 ori în ultima lună. Ce ar putea să se întâmple din decembrie 2022 appeared first on Cancan.