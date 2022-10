Război în Ucraina | Biden: Rusia ar face o greșeală gravă „dacă ar folosi o armă nucleară tactică”

10:10

Fundația Train, cu sediul la New York, a înmânat in absentia Premiul pentru curaj civic pe anul 2022 politicianului rus Aleksei Navalny, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în seara zilei de 24 octombrie la Universitatea din New York.La decernarea premiului Fundația Train a invocat „activitatea revoluționară a lui Navalnîi pentru libertate și transparență în Rusia". Șeful său de cabinet, Leonid Volkov, unul dintre cei doi colegi care au acceptat premiul în numele lui Navalnîi, a declarat că acesta „își dovedește curajul în fiecare zi”, ascuns într-o celulă de izolare de aproximativ 2 metri pe 3 metri într-o închisoare rusă. „Fiecare zi este un exercițiu de curaj civic", a declarat Volkov la ceremonia de premiere.Balerinul, coregraful și actorul Mihail Barîșnikov, în vârstă de 74 de ani, a luat, de asemenea, cuvântul în timpul ceremoniei, spunând că misiunea lui Navalnîi este de a „susține o viziune mai democratică pentru Rusia”. Barîșnikov, care a rămas în Canada în 1974, în timp ce se afla într-un turneu cu baletul de stat sovietic, iar mai târziu s-a mutat în Statele Unite, a declarat că Navalnîi este extrem de curajos pentru că luptă împotriva „unei alte Rusii autoritare și brutale”.