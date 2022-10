Rusia se pregătește de bătălia pentru Herson

13:10

Lanțul american de restaurante fast-food KFC își transferă afacerile din Rusia către un operator local, iar retailerul spaniol de modă care deține lanțul Zara își va vinde afacerile din această țară, au anunțat cele două multinaționale pe 25 octombrie.Sunt cele mai recente companii străine care renunță la afaceri în această țară dintr-un șir de corporații occidentale care părăsesc Rusia de la începutul invaziei neprovocate a acesteia în Ucraina.Proprietarul KFC, holdingul Yum!Brands, a declarat că a semnat un acord de vânzare a tuturor celor 70 de restaurante KFC pe care le deține în Rusia, a sistemului de operare și a francizei sale către Smart Services Ltd, care este condusă de Konstantin Kotov și Andrey Oskolkov, ceic care dețin franciza. Cumpărătorul va fi responsabil de schimbarea mărcii restaurantelor și de păstrarea angajaților existenți. Cotidianul rusesc de afaceri Kommersant a relatat că fast-food-urile vor începe să funcționeze sub marca rusească de fast-food Rostic's.Retailerul spaniol de modă Inditex a declarat că își va vinde afacerile din Rusia grupului Daher, despre care Inditex a spus că are interese importante în industria de retail și în cea imobiliară. Vânzarea „va însemna încetarea” definitivă a operațiunilor sale din Rusia, a declarat Inditex, care și-a întrerupt operațiunile din Rusia în urmă cu șapte luni, închizând 502 magazine.