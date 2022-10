Povestea dureroasă a unei femei care nu știe încotro să o apuce. Iată cât de mult rău îi face soțul ei, dar și socrul: ”Câteodată îmi scoate ochii că de ce am rămas însărcinată”

23:50

„Prințesica Turbo” și iubitul ei, neînțelesul „Termopane”, au marcat finalul săptămânii trecute – așa cum ne-au obișnuit – cu un nou conflict. Ultima „repriză” dintre ei a avut loc în zona Floreasca, iar sexy-graviduța a […] The post ”Prințesica Turbo”, proaspăt însărcinată a plecat val-vârtej! Scandalul continuă! Ce i-a mai făcut ”Termopane” de data asta? appeared first on Cancan.