Echipa ideală a turului de sezon regulat: surprize uriașe în Dream Team-ul InStat!

18:50

Artemon Apostu-Efremov, care i-a fost antrenor Simonei Halep timp de un an și jumătate, spune că a fost șocat de vestea testului ei pozitiv. În perioada de colaborare, el se ocupa de relația cu ANAD.Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la ediția US Open din acest an. ...