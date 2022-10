La 7 ani de la Colectiv, s-a împlinit termenul 53 din dosarul de corupție al Unității de Mari Arși de la Spitalul Floreasca, inaugurată de politicieni, dar nefolosită. 53 de termene, nicio sentință

23:50

Guvernul de la de la Ljubljana afirmă că Rusia a folosit o fotografie din Slovenia, care datează încă din 2010, pentru a-și susţine pe Twitter afirmaţiile despre „bomba murdară” pe care Ucraina s-ar pregăti să o fabrice, scrie Agerpres citând AFP. Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an […]