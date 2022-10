Mircea Badea, despre cazul Simonei Halep, prinsă dopată: „I-a vârât nevasta lui Mouratoglou în salata de boeuf?” | GALERIE FOTO

15:10

Irina Loghin (83 de ani) are o condiție fizică de invidiat. Artista a dezvăluit ce dietă urmează și care sunt obiceiurile care o mențin în formă chiar și la această vârstă. La respectabila vârstă de […] The post Am aflat secretul! Cum reușește Irina Loghin să se mențină în formă la 83 de ani: ”Nu credeam că o să rezist” appeared first on Cancan.