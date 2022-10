Cum s-au cunoscut Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru: ”I-am spus că vreau copii mulți și o casă cu 3 etaje”

16:30

Este oficial! "Bombardierul" care a făcut show pe străzile din București, seara trecută, rămâne în arest pentru următoarele 24 de ore. În urmă cu doar câteva ore, Șerban Michelle Antonio a fost prins de polițiști […]