Profeție teribilă a „călătorului în timp” din anul 2671. Ce spune că se va întâmpla pe 25 decembrie 2022, chiar în prima zi de Crăciun

18:00

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2 și Asociația Liga Legendelor au lansat campania de strângere de fonduri pentru evenimentul caritabil ”ALL STAR GAME” – Alături de Irene și Secția de […] The post Campania umanitară ”Fotbalul face bine” | Meci caritabil – ALL STAR GAME Galactici vs. Extratereștri: ”Alături de Irene și Secția de Oncohematologie Pediatrică I. C. Fundeni” appeared first on Cancan.