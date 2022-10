Horoscop zilnic 29 octombrie 2022. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

10:20

Eliza şi Cosmin Natanticu au primit o provocare de zile mari din partea ruletei, pentru cea de-a opta gală Te cunosc de undeva!, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Cei doi au de interpretat doi artişti mari şi o piesă de excepţie – Jennifer Lopez şi Pitbull cu On The Floor! Presiunea va fi cu atât mai mare cu cât videoclipul are şi o coregrafie grea, care i-a dat mari bătăi de cap Elizei.