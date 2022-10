Ofertă de „nerefuzat”. Suma ireală cerută pentru o lună de chirie în această garsonieră cu wc-ul în bucătărie

20:40

Inspectorii ANPC au avut parte de o surpriză incredibilă în momentul în care au trecut pragul unui magazin alimentar. Acestora nu le-a venit să creadă ce au descoperit în vitrina în care se aflau produse […] The post Imagini șocante dintr-un magazin alimentar. Inspectorii ANPC au aplicat amenzi usturătoare appeared first on Cancan.