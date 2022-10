Pare o glumă, dar nu este! Motivul halucinant pentru care o bătrânică din Ucraina intră în casă pe geam, cu scara, de mai bine de 3 ani!

21:30

Mădălina Ghenea a devenit subiect de discuție pe rețelele de socializare, după ce o artistă din România s-a declarat nemulțumită de statutul pe care aceasta îl are. Femeia i-a declarat război actriței, după ultima apariție […] The post Artista care îi declară război Mădălinei Ghenea: „Nu îți oferă calitatea de actriță” appeared first on Cancan.