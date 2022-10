A murit Jerry Lee Lewis, unul dintre pionierii rock’n’roll-ului anilor ’50

Celebrul pianist Jerry Lee Lewis, unul dintre ultimii supraviețuitori ai muzicii rock’n’roll din anii ’50, autor al melodiilor Great Balls of Fire și Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, a murit vineri, 28 octombrie, la vârsta de 87 de ani, potrivit anunțului făcut pe pagina sa de Facebook de membrii familiei. Jerry Lee Lewis a murit […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea