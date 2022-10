Regiunea Kiev va fi afectată de întreruperi „fără precedent” ale curentului electric în următoarele zile, din cauza atacurilor rușilor

20:40

Celebrul pianist Jerry Lee Lewis, unul dintre ultimii supraviețuitori ai muzicii rock’n’roll din anii ’50, autor al melodiilor Great Balls of Fire și Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, a murit vineri, 28 octombrie, la vârsta de 87 de ani, potrivit anunțului făcut pe pagina sa de Facebook de membrii familiei. Jerry Lee Lewis a murit […]