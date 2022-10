FC Voluntari - Petrolul » Ploieștenii pot urca pe loc de play-off! Echipele probabile

22:30

Jimmy Connors (70 de ani), unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului, crede în nevinovăția Simonei Halep (31 de ani, 10 WTA) și o așteaptă înapoi în circuit. Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la ediția US Open din acest an. Jucătoarea noastră a fost informată de testul pozitiv pe 7 octombrie. ...