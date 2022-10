Revolving door - cum ajung înalți funcționari din UE să facă lobbying pentru sectorul privat

07:50

Ministrul britanic de externe James Cleverly a spus că peroanele LTBT care merg la Cupa Mondială din Qatar, atât fani cât și sportivi, ae trebui “să arate respect” și să “accepte un compromis” cât sunt acolo. Criticii au subliniat de îndată că asta nu înseamnă altceva decât că fanilor LGBTQ li se cere să-și pitească identitatea, într-o țară musulmană în care homosexualitatea rămâne un delict grav în codul penal.Rusia își înăsprește legislația împotriva „propagandei LGBT”În acest timp, deputații ruși au votat în primă lectură, joi, 27 octombrie, înăsprirea legislației privind minoritățile sexuale. Legea din 2013 care pedepsește „propaganda LGBT” în rândul minorilor este astfel întărită de interzicerea „negării valorilor familiale” și „promovarea orientărilor sexuale netradiționale” chiar și în rândul adulților.Aceste interdicții privesc „media, internetul, literatura și cinematografia” sau chiar publicitatea. „Filmele care promovează sexul netradițional nu vor primi un certificat de distribuție”, a avertizat Duma (Camera Deputaților). Textul interzice, de asemenea, transmiterea „informațiilor susceptibile de a induce dorința de a schimba sexul” minorilor.Motivațiile acestei înăspriri a legii se rezumă la lupta „împotriva păcatului, sodomiei și întunericului”, notează site-ul Gazeta.ru „Parlamentarii justifică aceste amendamente prin necesitatea de a face față „războiului hibrid” și de a proteja copiii de influența tendințelor occidentale”, continuă Gazeta.Meta n-are cratimă financiarăMeta își vede profiturile înjumătățite în trimestrul al treilea. Compania-mamă a Facebook a raportat miercuri venituri trimestriale de 27,7 miliarde de dolari, în scădere cu peste 4% față de un an în urmă, după ce a înregistrat o scădere de 1% în trimestrul anterior, relatează Wall Street Journal.Compania „se confruntă cu o serie de provocări care au atârnat asupra afacerilor sale uriașe de publicitate”, inclusiv climatul macroeconomic dificil, concurența în creștere din partea TikTok și noile reguli ale Apple privind publicitatea direcționată.De ce ideea lui Elon Musk de „Free Speech” ar accelera ruina AmericiiO „nouă eră” se deschide pentru Twitter, anunță Washington Post. Elon Musk deține acum rețeaua de socializare, după ce și-a finalizat achiziția de 44 de miliarde de dolari, joi, 27 octombrie.Tot peste ocean, The New Republic explică de ce ideea lui Elon Musk de „Free Speech” ar accelera ruina Americii.O platformă Twitter fără moderarea conținutului – și cu un Donald Trump și alții ca el reinvitați în mare pompă – ar însemna — consideră The New Republic — că minciunile și dezinformarea vor copleși adevărul și că fasciștii și putiniștii vor dispune de toată libertatea pe care o doresc.Toate acestea ar trebui să servească drept avertisment pentru Elon Musk. Ceea ce face din Twitter o platformă de socializare (relativ) robustă este diversitatea vocilor, care e posibilă numai datorită politicilor de moderare care sunt (oarecum) mai inteligente decât cele ale altor platforme. Există toate motivele, scrie New Republic, să credem că acest lucru va dispărea dacă Musk decide să facă din Twitter un paradis de „libertate de exprimare” pentru conspiraționiști și suprematiști, ceva precum Parler, GETTR, Truth Social sau Gab.Fără o moderare inteligentă, rasismul, antisemitismul, islamofobia, homofobia, transfobia și întreaga ură a a dreptei și stângii extreme vor sufoca rapid Twitter. Nimic autentic nu poate rezista mult timp într-un astfel de mediu și majoritatea oamenilor care nu sprijină aceste ideologii vor pleca, golind site-ul și ruinând investiția.Când autocratul lider maghiar Viktor Orbán a vorbit la Conservative Political Action Conference în vara aceasta, el a avut un sfat esențial pentru republicanii trumpiști despre cum să preia iarăși puterea și să nu renunțe niciodată la ea: „Să aveți propria voastră presă. Este singura modalitate de a arăta demența stângii progresiste.”Având în vedere aversiunea lui Musk față de tot ceea ce el vede ca „woke”, distrugerea uneia dintre puținele rețele de socializare care moderează conținutul pentru a împiedica fasciștii să preia controlul i-ar putea părea esențială. Evident, el e pe cale de a plăti 44 de miliarde de dolari doar pentru a demonstra că „e jucăria mea acum și o pot sparge dacă vreau”. Dar dacă ajută la spargerea democrației, ei bine, asta nu este doar problema lui.Cum Marea Britanie a devenit una din cele mai sărace țări din Europa occidentală In sfârșit, The Atlantic pune întrebarea de mai sus, oferind și un început de răspuns: Marea Britanie a ales finanțele în locul industriei, austeritatea în detrimentul investițiilor și o economie închisă în detrimentul deschiderii către lume.Prețurile la energie sunt acum în continuă creștere. Inflația națională a depășit două cifre. Cel mai longeviv monarh britanic a murit. Prim-ministrul cu cel mai scurt mandat a demisionat.Dacă ne uităm la cifre, Marea Britanie e destul de săracă pentru o țară bogată. Standardele de viață și salariile au rămas mult în urma celor din Europa occidentală. De fapt, salariile reale în Marea Britanie sunt mai mici azi decât în urmă cu 15 ani, ba chiar, consideră The Atlantic, vor fi și mai coborâte anul viitor.(Am mai scris aici despre decăderea inexorabilă a micului dejun britanic post-Brexit (Brexit is breakfast), ba chiar și despre felul în care inflația a dus la erodarea acelei instituții fundamentale a societății britanice care este „the pub”.)Totuși, în spatele titlurilor cumplite sau sexy se află o imagine mai complexă a disfuncției economice de mai multe decenii încoace, care oferă lecții pentru viitor.