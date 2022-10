Raluca Drăgoi, implicată într-un nou scandal. Artista este acuzată că ar fi „spart a patra casă”

12:10

Cântărețul Octavian Riu are o căsnicie de invidiat. O familie frumoasă, cu două fetițe, făurită alături de aleasa inimii lui, Mădălina. Dar nu totul a fost roz din primul moment. Ba chiar i-a fost greu […] The post Povestea uluitoare a cântărețului-dentist! S-a ”bătut” cu tata-socru pentru Mădălina! + Cum arată sexy-brunețica pe care a cucerit-o appeared first on Cancan.