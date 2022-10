Cathay Pacific va relua unele zboruri în spațiul aerian al Rusiei

11:30

Cea de-a opta gală a celui de-al 18-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost câștigată de către Connect-R şi SHIFT cu o super transformare în Bob Marley - Could you be loved. Transforming show-ul de la Antena 1 a fost prima opţiune de vizionare a telespectatorilor, emisiunea impunându-se ca lider de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public.