CCA a ales arbitrul de la U Cluj - FCSB

00:20

Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendată. Iga Swiatek (21 de ani, locul 1 WTA) a vorbit despre cazul sportivei noastre.CONTEXT: Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriuHalep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la ediția US Open din acest an. ...