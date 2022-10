Elon Musk a distribuit pe Twitter un zvon despre atacul asupra lui Paul Pelosi, după ce a preluat un site care răspândea teorii ale conspirației

18:10

Seceta din ultimul an are un efect direct asupra economiei românești. Într-un articol de pe platforma infoclima.ro, Alexandru Tătar, doctorand în cadrul Facultății de Geografie a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, arată cum înjumătățirea cantităților de precipitații afectează lanțurile de producție. România s-a confruntat în ultimul an cu o înjumătățire a cantității de precipitații, fenomen care duce […]