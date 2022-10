Lavrov consideră că situația actuală din jurul Ucrainei amintește de criza rachetelor din Cuba. Care e diferența fundamentală potrivit acestuia

Situația actuală legată de Ucraina este similară cu perioada crizei rachetelor din Cuba, întrucât este vorba despre amenințări directe la adresa securității Rusiei care se manifestă chiar la granițele țării, a declarat ministrul rus de externe. Serghei Lavrov, într-un interviu pentru documentarul „A World on the Verge. Lessons of the Cuban Missile Crisis”, care a […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea