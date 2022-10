Andrei Burcă, scandal la vestiare după Rapid - CFR Cluj » Reacția lui Petrescu: „E frustrat, eu îl înțeleg!”

12:00

Radu Petrescu, 39 de ani, va arbitra duelul Viktoria Plzen - Barcelona din grupa C de Champions League (marți, 1 decembrie, ora 22:00).Petrescu va fi ajutat la tușe de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, al 4-lea oficial este Marcel Bîrsan, în timp ce în camera VAR va oficia Ovidiu Hațegan.Radu Petrescu, delegat la Plzen - Barcelona în Champions LeagueDuelul din grupa C nu are o miză deosebită. ...