Musk a negat informațiile despre reducerea personalului Twitter înainte de plata compensărilor

Elon Musk a respins un articol difuzat de The New York Times pe 29 octombrie conform căruia îi va concedia pe unii dintre angajații Twitter înainte de a plăti compensații sub formă de acțiuni ale companiei.

