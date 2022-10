Fostul procuror Mircea Negulescu „Portocală”, achitat într-un dosar de cercetare abuzivă

22:20

Situația actuală legată de Ucraina este similară cu perioada crizei rachetelor din Cuba, întrucât este vorba despre amenințări directe la adresa securității Rusiei care se manifestă chiar la granițele țării, a declarat ministrul rus de externe. Serghei Lavrov, într-un interviu pentru documentarul „A World on the Verge. Lessons of the Cuban Missile Crisis”, care a […]