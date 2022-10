Iubita lui Cristi Manea, despre cel de-al treilea copil: „Nu pot să iau eu acum decizii pentru Irina din viitor”

15:50

Daniel Onoriu a declarat într-un interviu, oferit în exclusivitate pentru Antena Stars, că fosta soție l-a dat în judecată. Bărbatul a susținut că a venit să dea o declarație în urma spuselor soției sale. "Am fost sunat să vin să dau declarație, și am dat o declarație scurtă. Sunt chemat degeaba aici pentru că nu am făcut nimic.", a declarat Daniel Onoriu, în exclusivitate pentru...