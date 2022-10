Ce se întâmplă, de fapt, dacă mănânci banane în fiecare zi

17:30

Culiță Sterp a trecut prin clipe de coșmar, după ce s-a trezit închis în cameră la o nuntă. Nașul a început să-i facă avansuri și voia să-i ofere o noapte de neuitat. Bărbatul era dispus […] The post Culiță Sterp, ,,înghesuit” chiar de nașul de nuntă! Ce sumă voia să-i ofere ca să împartă patul appeared first on Cancan.