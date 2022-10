Polițiști descind într-o școală ca în pușcărie făcând percheziția elevilor

Când am citit știrea aceasta și am văzut și imaginile video și comentariile, am crezut că nu este adevărat. Pare un scenariu abuziv de film de Netflix dintr-o țară din America de Sud.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)