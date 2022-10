Ioan Filip nu îl compătimește pe Dică: „Știa la ce se înhamă. E răspunzător că acceptă”

20:50

Marius Măldărășanu (47 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a comentat victoria cu CS Mioveni, 2-0, care a întrerupt o serie de 4 etape fără victorie pentru sibieni. „A fost o primă repriză rea, dar în a doua repriză am schimbat bine, Oroian a intrat foarte bine și am fost mult mai mobili la mijlocul terenului. Am reușit să avem progresie și a venit și primul gol. ...