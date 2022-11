Horoscop 1 noiembrie 2022. Vești importante la început de lună. Lista nativilor care au parte de echilibru pe plan sentimental

10:00

Vremea răcoroasă nu a pus încă stăpânire pe România și potrivit specialiștilor nu ne vom lua adio prea curând de la temperaturile ridicate. Meteorologii anunță o iarnă blândă în România, cum nu prea a mai […] The post Meteorologii anunță o iarnă cum nu prea a mai fost în România. Temperaturi ciudate în decembrie 2022 și ianuarie 2023 appeared first on Cancan.