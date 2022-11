O femeie a trimis o dronă la geamul prietenei ei, fiind îngrijorată că nu i-a mai răspuns 4 ore la mesaje. Ce a văzut pe camera de filmat

22:20

Cătălin Gheorghe, zis „Tomată” s-a logodit cu aleasa inimii sale! Ex-ul Elenei Băsescu a cerut-o în căsătorie pe Michelle Ciubuc, tânăra cu care o relație de doi ani de zile. Nu mai este un secret […] The post Cătălin Gheorghe și Michelle Ciubuc s-au logodit! Fostul ginere al lui Traian Băsescu și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru intim appeared first on Cancan.