Cum arăta Smiley în copilărie? Imagini de colecție cu partenerul de viață al Ginei Pistol

11:10

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au atras din nou atenția tuturor persoanelor, după ce au apărut împreună într-o fotografie pe rețelele de socializare. Burtica dansatoarei a devenit subiect de discuție, mulți dintre fani […] The post Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, părinți pentru prima oară?! Detaliul observat de fani: ”Clar, e însărcinată!” appeared first on Cancan.