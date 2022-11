”Mi-a dat țeapă!” Bahmuțeanca a fost bătaia de joc a lui Sile, acum și avocata anti-mască o face zob!

12:50

Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a anunțat că a fost publicat, de săptămâna trecută, un ordin în Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani pot primi o […] The post Veste bună pentru români! Cine poate să primească o indemnizație lunară de 2.500 de lei de la Guvern appeared first on Cancan.