Îţi mai aminteşti de bărbatul care şi-a ucis soţia însărcinată pentru a lua banii de asigurare? Ce s-a întâmplat cu el, după 2 ani

13:20

Andi Moisescu, prezentatorului de la „Apropo TV”, s-a îndrăgostit iremediabil de Rapid. Acesta a fost prezent la derby-ul alb-vișiniilor cu CFR Cluj și a rămas impresionat de atmosfera pe care a întâlnit-o în Giulești. Andi […] The post Andi Moisescu, îndrăgostit de Rapid! Ce cadou a primit din partea conducerii clubului alb-vișiniu. „Atmosfera din Giulești…” | FOTO appeared first on Cancan.