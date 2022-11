Asasinul Mihaelei Runceanu trăiește bine-mersi în Anglia

15:00

Julie Powell, scriitoarea de origine americană, a murit miercuri, 26 octombrie, la vârsta de 49 de ani. Autoarea cărții „Julie & Julia: My Year of Cooking Dangerously” s-a stins din viață din cauza unei crize cardiace, potrivit The New York Times. Julie Powell, scriitoarea care a decis să petreacă un an gătind fiecare rețetă din […]