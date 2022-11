Meteorologii susțin că toamna aceasta este cea mai călduroasă de până acum: „Nu este normal”

12:20

Victor Pițurcă este de părere că Gigi Becali nu se pricepe la fotbal și că prin declarațiile pe care le oferă presei face rău jucătorilor. Totodată, fostul selecționar a făcut și o scurtă radiografie a […] The post Gigi Becali, făcut praf de Victor Pițurcă: „Face rău! Nu are treabă cu fotbalul” + „Săracul Dică…” appeared first on Cancan.