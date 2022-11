Bătrână prinsă la furat într-un magazin Profi. Ce s-a întâmplat imediat după ce angajații au chemat poliția

17:50

Multe celebrități din România au crezut că ar putea da lovitura peste ocean. Dacă unele s-au întors așa cum au venit, altele s-au stabilit acolo. Visul american e dorit de multe persoane, așa că vedetele […] The post Unele dintre vedetele noastre și-au dorit să trăiască visul american. Iată lista celebrităților care au făcut marele pas appeared first on Cancan.