Importanța crucială a bătăliei pentru Herson: regiunea este vitală din punct de vedere strategic pentru planurile lui Putin

Studiourile 20th Century au lansat trailerul şi afișul pentru „Avatar: The Way of Water / Avatar: Calea Apei”, cea mai aşteptată premieră semnată de James Cameron, programată să apară în cinematografe pe 16 decembrie. Pentru a sărbători acest moment, un uimitor spectacol de lumini de proporții, cu momente importante din film, a fost proiectat aseară peste Cascada Niagara. Cu „Avatar: […]