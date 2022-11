Test de inteligență | Ești un geniu? Mută un singur chibrit pentru a corecta egalitatea 0+0=8

21:20

Veste bună pentru toți copiii! Alocațiile ar putea crește de la 1 ianuarie. Cu ce procent vor fi majorate acestea. Mai exact, ne așteptăm la o creștere a alocațiilor în funcție de rata inflației. Astfel, […] The post Anunț important! Alocațiile ar putea fi majorate de la 1 ianuarie appeared first on Cancan.