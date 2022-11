Nepotul lui Emil Cioran face „prescripția” de carte din repertoriul unchiului filozof: “Pe aceasta aș recomanda-o!”

23:20

Mariana Varela, fostă Miss Argentina, și Fabiola Valentin, fostă Miss Puerto Rico, au făcut un anunț special pe rețelele de socializare. Cele două s-au căsătorit în urmă cu doar câteva zile! Iată ce au postat […] The post Mariana Varela și Fabiola Valentin s-au căsătorit! Anunțul făcut de Miss Argentina și Miss Puerto Rico pe internet appeared first on Cancan.