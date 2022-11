Un om de bază de la FCSB dă vina pe arbitrajele din Conference și vorbește despre problemele din vestiar: „S-au schimbat cinci antrenori, doar el a rămas mereu aici”

22:40

CFR Cluj - Ballkani 1-0. Yuri, fundașul central de la CFR Cluj, s-a arătat extrem de fericit după victoria cu echipa din Kosovo și calificarea în primăvara Conference League.„Pentru noi e ceva minunat, ce am făcut noi e minunat pentru România. Nu a fost simplu. Trebuie să ne bucurăm pentru ce am reușit. Am fost foarte bucuroși toți, am băgat o muzică în vestiar. Manele, samba. Noi, la fiecare meci, încercăm să câștigăm. ...