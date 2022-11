Cum arată acum Mioara Roman după ce a fost internată! Singurele imagini din România cu fosta soție a lui Petre Roman, alături de fiica grijulie

12:40

O situație incredibilă a avut loc într-un restaurant de tip fast-food din New Orleans. O adolescentă de 16 ani și personalul localului au fost încuiați într-un congelator de o femeie înarmată. Minora a sunat la […] The post O adolescentă de 16 ani a sunat la 911, pentru a cere ajutor, după ce a fost încuiată în congelatorul unui restaurant McDonald’s. Ce s-a întâmplat la scurt timp appeared first on Cancan.